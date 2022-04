Binnaz Toprak kimdir? Binnaz Toprak kaç yaşında, nereli?

Binnaz Toprak kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı.

BİNNAZ TOPRAK KİMDİR?

New York'taki Hunter College'taki Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Doktorasını City University of New York Graduate Center'da yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başladı. Aynı üniversitede doçent ve profesör oldu. Bölüm Başkanlığında; Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu Üyeliklerinde bulundu. Koç ve Minnesota üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli ülkelerde 170'in üzerinde konferans ve sempozyumda bildiri sundu. Çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi ile 5 kitabı yayınlandı. St. Olaf College'dan "Fahri Doktora" unvanı sahibidir.

CHP Parti Meclisi üyesi olan Toprak iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

