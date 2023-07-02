Son yıllarda doğa turizminin öne çıkan adreslerinin başında yer alan Kastamonu'da, gerçekleştirilen Bayram Şenliği'nde vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen şenlikte sahne alan Türk sanat müziği ses sanatçısı Arzu Akça, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Pınarbaşı'nın Ilıca köyünde düzenlenen Bayram Şenliğe bölgeyi ziyaret eden çok sayıda davetli katıldı.

Binlerce turisti ağırlayan Kastamonu'da Bayram Şenliği düzenlendi

KASTAMONU - Son yıllarda doğa turizminin öne çıkan adreslerinin başında yer alan Kastamonu'da, gerçekleştirilen Bayram Şenliği'nde vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, bölgede doğa harikası olarak tanınan Ilıca Şelalesi ve dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Bayram Şenliği düzenlendi. Kastamonu Pınarbaşı Ilıca Köyü Derneği tarafından düzenlenen şenlikte sahne alan Türk S

sanat müziği ses sanatçısı Arzu Akça, söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı. 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Pınarbaşı'nın Ilıca köyünde düzenlenen Bayram Şenliğe bölgeyi ziyaret eden çok sayıda davetli katıldı. Ses sanatçısı Arzu Akça, söylediği şarkılarıyla hem davetlileri oynattı hem de kendisi sahnede oynadı. Şenlikte Kastamonu'nun yerel sanatçıları Enis Mangaloğlu ile Kemaneci Satı da sahne aldı.

"Amacımız kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmak"

Düzenledikleri organizasyonlarla hedeflerinin kültürlerini ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Kastamonu Pınarbaşı Ilıca Köyü Derneği Başkanı Ramazan Akça, "Bu tür organizasyonlar şehir hayatı yaşayan hemşehrilerimizin, şehir hayatının zorlukları ile kaybolan ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için yararlı bir ortam oluşturuyor. Derneğimiz, İstanbul'da tanışma yemeği düzenledi. Ardından İstanbul ve Pınarbaşı ilçemizde iftar programları yaptı. Amacımız bu tür organizasyonların yanında düğünler gibi güzel hatıraları, cenazeler gibi moral desteğine ihtiyaç duyulduğunda kardeşlerimize destek vermeye çalışmak, kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmaktır" diye konuştu.

İstanbul'dan Kastamonu'yu ziyarete gelen Ferdane Kayıkçı, "Annemi ve babamı görmeye geldim. Onlarla bayramlaştık. Her geldiğimde mutlaka şelaleyi, kanyonları gezerim. Bu sene ayrı bir güzel oldu. Aslında bizler bugün dönüş yapacaktık fakat konser olacağını duyunca dönüşümüzü erteledik. İstanbul trafiğine rağmen konseri bekledik, şimdi de çok eğleniyoruz" dedi.