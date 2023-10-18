Bingöl'ün Yedisu ilçesinde doğa gezisi yapıldı

Seyahat acentesi temsilcileri ve tur rehberleri Bingöl'ün Yedisu ilçesinde doğa gezisi yaptı. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen doğa turizmi projesi kapsamında yapılan gezide, grup bölgenin güzelliklerini keşfetti ve ilçe hakkında bilgi aldı. Programın ileriki süreçte doğa turizmi ve yürüyüş parkurlarının gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Seyahat acentesi temsilcileri ve tur rehberleri Bingöl'ün Yedisu ilçesinde doğa gezisi yaptı.

Fırat Kalkınma Ajansı, "Fırat Yolu Trekking Rotaları Projesi" kapsamında Bingöl'de doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla Türkiye'de doğa yürüyüşleri yapan 20 acentenin temsilcisini ve tur rehberlerini Yedisu ilçesine getirdi.

Doğa yürüyüşü yapıp bölgenin güzelliklerini görme imkanı bulan grup, turun ardından Kaymakam Furkan Başar ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Furkan Başar, AA muhabirine, acente sahipleriyle ilçenin turizm potansiyelini değerlendirdiklerini söyledi.

Programın ileriki süreçte doğa turizmi başta olmak üzere, yürüyüş parkurları ve kamp alanlarının gelişmesine katkı sağlayacağını ümit ettiklerini dile getiren Başar, "Acentelerin ilçemize olan katkıları, bakış açıları oldukça olumlu. Bingöl başta olmak üzere Yedisu ilçemiz gerçekten bir doğa harikası. Yeşilin her tonunu barındırıyor. Tüm vatandaşlarımızı ilçeye bekliyoruz." diye konuştu.

Proje koordinatörü Asuman Ataç da Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de doğa yürüyüşlerini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Doğa yürüyüş rotalarının Türkiye'nin ve dünyanın değişik noktalarından gelecek turistlere tanıtılmasını hedeflendiklerini anlatan Ataç, "Acente sahiplerimiz 20-30 yıldır doğa yürüyüşü yapıyor. Onlara destinasyonu, açmış olduğumuz rotaları tanıtıyoruz. Hedefimiz ilkbaharla bölgeye turist getirmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı

Acente kurucusu Hakan Çokgezen de Türkiye'de ve yurt dışında turlar düzenlendiklerini kaydederek, tabiat güzelliği olan bölgeyi geliştirebileceklerini aktardı.

İlçede termal otelin sahibi Mustafa Kurban ise acente sahiplerinin ziyaretinin çok olumlu olduğuna işaret ederek, "İzlenimleri son derece olumlu. Peri Vadisi görülmesi gereken bir doğa harikası." dedi.