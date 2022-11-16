Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bingöl etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ kura çekimleri başladı. Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman? Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman? Bingöl TOKİ kura çekimi saat kaçta?
TOKİ Bingöl kura çekimi 18 Kasım Cuma gerçekleştirilecek. Bingöl'e yapılması planlan 1000 konut projesi Cuma günü sahipleri belli olacaktır.
BİNGÖL TOKİ KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut
18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut
19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut
20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.
TOKİ kura sonucu sorgulama işleminiz için E-devlet kapısı üzerinde yer alan sorgulama ekranını veya TOKİ resmi web sitesinde yer alan sorgulama ekranını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan kısımdan TOKİ resmi web sitesinde giderek T.C. kimlik numaranız ile birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
?? Bilgilendirme… pic.twitter.com/NiwviikPaJ— TOKİ (@Toki_Kurumsal) November 9, 2022