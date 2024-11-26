Bingöl okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Bingöl'de okul yok mu (Bingöl Valiliği Açıklaması)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, Bingöl'de kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Yarın okul var mı ve yarın (27 Kasım) okullar açık mı soruları gündemde. Bingöl'de Salı günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.

27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için açıklama geldi.

İşte açıklama:

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