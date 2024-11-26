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Bingöl okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Bingöl okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
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Bingöl Valiliği, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirdi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. 26 Aralık Salı günü için henüz bir açıklama yapılmadı. Bingöl okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

' Bingöl'de okullar yarın tatil mi?' sorusu yanıt arıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 26 Kasım Salı Bingöl'de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Bingöl okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

26 Aralık Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

21 İLDE OKULLAR TATİL

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Samsun, Bayburt, Karaman, Tokat, Aksaray, Sinop ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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