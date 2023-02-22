Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde bulunuyor. Yaşanan depremin ardından Bingöl şehrinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Bingöl nerede, hangi bölgede? Bingöl'ün ilçeleri nelerdir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremler sonrasında aynı alanda çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Bingöl'de de bu sabah saatlerin de bir deprem meydana geldi. Ardından Bingöl ilinin nerede olduğunu merak edildi. Peki, Bingöl nerede, hangi bölgede? Bingöl'ün ilçeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

BİNGÖL HANGİ BÖLGEDE?

Bingöl Türkiye ülkesinde yer alan Doğu Anadolu bölgesinde bulunan bir ildir. Bingöl il olarak varlığını sürdürmekte ve şehir merkezi olarak geçmektedir. Bu il batısında Elazığ iliyle çevrilidir. Doğu Anadolu bölgesi de çeşitli bölümlere ayrılmaktadır. Bingöl ili bu bölümler arasında Yukarı Fırat bölümünde bulunmaktadır.

BİNGÖL HARİTADA NEREDE?

Bingöl ilinin Türkiye haritasında ülkenin doğusunda bulunduğu aşikar bir şekilde görülmektedir. Haritada bu ilin sağ tarafında Muş, sol tarafında Tunceli ve Elazığ bulunmaktadır. Üst tarafında Erzurum alt tarafında Diyarbakır yer almaktadır.

Bingöl, Bingöl ilinin merkezi olan şehirdir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümü'nde doğusunda Solhan, güneyinde Genç, kuzeyinde Adaklı kuzeydoğusunda Karlıova, kuzeybatısında Kiğı ilçeleri, batısında ise Elazığ ili ile çevrilidir.

Bingöl merkez ilçe nüfusu 2021 istatistiklerine göre 168.953 kişidir.

ETİMOLOJİ

Bingöl'ün bilinen en eski adı Cebel-cur olup Cebel dağ, Cur ise akan anlamına gelmektedir. Bu ismin zamanla "Çapakçur" ismiyle telaffuz edildiği düşünülmektedir. Çapakçur ismi de akan temiz su anlamına gelmektedir. Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, seyahatnamesinde bu ismi Makedon Kralı, Büyük İskender tarafından verildiğini belirtmektedir. Seyahatnamede; Büyük İskender'in vücudundaki dayanılmaz ağrılar için 'Ab-ı Hayat' suyunu aramaya başladığı ve nihayet kaynağın kendisi olmasa da ondan beslenen bir pınardan içip ağrılarından kurtulduğundan söz eder. İskender, bu suya Makdis lisanı üzerine cennet suyu anlamına gelen 'Çapakçur' adını verir ve burada kendi adına bir kale yapılmasını ve adının Çapakçur konulmasını istemiştir.

Bazı kaynaklarda "Mingöl" olarak yani "göller bölgesi" olarak geçmektedir. Mingöl, isminin zamanla halk tarafından Bingöl şeklinde telaffuz edilmiş olup bin tane göl anlamına geldiği öne sürülmektedir. Orta Asya'da Bingöl ismine benzer Mink Köl kullanımlarına rastlanılmaktadır. Bingöl, için kullanılmakta olan diğer bir isim ise Çevlik, Çorlik veya Çolik'tir. Bingöl'ün yerleşim alanı Çapakçur kale ve çevresi sarp kayalıklar üzerine inşa edildiği için iskâna elverişli olmadığından, dere yatağındaki Çorlik'e nakledilmiştir. Çevlik veya Çolik bağ ve bahçe anlamında olup bu isimler günümüzde hala ahali tarafından kullanılmaktadır. 1944'e kadar Çapakçur ismi resmi olarak kullanılmıştır. Devlet Şurası İkinci Dairesi'nin 10.9.1944 tarihli ve 2490/1783 sayılı ve Umumi Heyetinin 28.8.1944 tarihli ve 44.148.143 sayılı mütalaalarını havi mazoştalar İcra Vekilleri Heyetince 13.12.1944 tarihinde tetkik edilerek; adı geçen vilayet merkezi olan Çapakçur adının "Bingöl" olarak değiştirilmesi, 1580 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesine kabul olunmuştur.

TARİHÇE

Bingöl eski adıyla Çapakçur, ilkçağlarda Urartuların sınırı içinde olduğu bilinmektedir. Tarihi Urartu Yolu da şehirden geçmektedir. Şehir, daha sonra sırasıyla Asurlular, Persler ve Büyük İskender'in hâkimiyetine geçmiştir.

651 yılında, Halife Osman zamanında İslâm orduları hâkimiyetine girdi. Bu hâkimiyet, Bizans ile Müslümanlar arasında sık sık el değiştirdi. Malazgirt Zaferiyle, Büyük Selçuklu İmparatorluğu hâkimiyetine altına giren Çapakçur, Daha sonra; Eyyûbîler , Celâleddin Harzemşah, Timur, Safevîler'in hâkimiyetine geçti. 9. Osmanlı padişahı I. Selim döneminde Çapakçur, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Vital Cuinet; 19. yüzyılın sonlarında Çapakçur'un 450 hane, 8 dükkân, 1 fırına sahip, üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle çevrilmiş 1075 kişilik nüfusuyla küçük bir yerleşim yeri olduğunu ve şayak ismi verilen dokuma üretilerek çevre yerlere gönderildiğini belirtmektedir.

I. Dünya Savaşı'nda 1915-1917 yıllarında Ruslar'a karşı yapılan Çapakçur Muharebelerine sahne olan şehir, 1924 yılında sancaklar vilayet olarak dönüştürülürken Genç sancağı da il oldu ve Çapakçur ilçe merkezi olarak buraya bağlandı. Daha sonra 1927'de Genç vilâyeti lağvedilince Çapakçur Elazığ'a bağlı bir kaza merkezi oldu. 4 Ocak 1936 tarihinde Bingöl iline merkez olmuştur.

COĞRAFYA

Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde yer alır. Bingöl il Merkezi, denizden 1151 m. yükseklikte Çapakçur Ovasının kuzeybatı köşesinde Murat Nehrine Genç ilçesi civarında kavuşan Göynük suyunun bir koluna hakim olan düzlük üzerinde kurulmuştur. İran transit yolu üzerinde yer alan Bingöl, daha önceden burada vadi içinde kurulu durumda iken şehrin 1950'li yılardan sonra hızla gelişmesi sonucu üzerine hakim olan düzlüğe taşınır. İl merkezi, Diyarbakır-Bingöl-Erzurum yol güzergahında da bulunmaktadır. Bingöl ilinin yüz ölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir.

DEPREMLER

22 Mayıs 1971 tarihinde merkez üssü Bingöl merkeze 10 km mesafedeki Göynüksuyu Vadisi ile Çapukçur Ovası'nın kesiştiği yerde 6,8 Ms büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 878 kişi öldü, 700 kişi yaralandı, 9111 bina hasar gördü veya yıkıldı. 1 Mayıs 2003 tarihinde Merkezi Bingöl olan yerel saatle 03.27'de (00:27 UTC) gerçekleşen, Türkiye'nin doğusunu etkileyen, 6,4 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı. 8 Mart 2010'da merkez üssü Bingöl'ün 45 km (28 mil) batısındaki Elazığ ilinin Karakoçan ilçesi olmak üzere 5.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı.