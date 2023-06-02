Bingöl milletvekili sayısı kaç? Bingöl milletvekilleri! 2023 Bingöl seçim sonuçları: AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kim?
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Bingöl milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Bingöl milletvekili sayısı kaç? Bingölmilletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Bingöl milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
2023 BİNGÖL MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
1- FEYZİ DERBİDEK
2- ZEKİ KORKUTATA
YEŞİ SOL PARTİ
3- ÖMER FARUK HÜLAKÜ