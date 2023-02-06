Bingöl deprem oldu mu ve Bingöl'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Bingöl kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl deprem şiddeti ne? Bingöl kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Kahramanmaraş depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Kahramanmaraş depremi şiddeti ne?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Artçı depremlerin meydana geldiği bölgede son olarak kaç şiddetinde deprem yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Bingöl kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl deprem şiddeti ne? Bingöl kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

NEREDE DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.