Türkiye'de günlerdir farklı bölgelerde peş peşe meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kandili Rasathanesi verilerine göre 23 Ağustos tarihinde saat 16:08'de 4.2 büyüklüğünde Kiğı Bingöl merkezli bir deprem gerçekleşti. Peki, Bingöl deprem riski var mı? Bingöl'de deprem bekleniyor mu?

Bingöl deprem riski var mı? Sorusu bir süredir gündemde yer alıyor ve gerçekleşen depremler nedeniyle araştırılıyor. Son olarak Bingöl'de meydana gelen 4.2'lik sarsıntıyı işaret eden Görür, "Deprem DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı." ifadelerine yer verdi. Peki, Bingöl deprem riski var mı? Bingöl'de deprem bekleniyor mu?

BİNGÖL DEPREM RİSKİ VAR MI?

Twitter'dan uzun bir yazı paylaşan Görür, şu ifadeleri kullandı: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl'de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık.

Şimdiki deprem de DAF'ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle..."