Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı iller arasında yer alıyordu. Bu nedenle Bingöl deprem riski var mı? Sorusu gündemde yer alıyordur. Peki, Bingöl deprem riski var mı? Bingöl'de deprem olacak mı, deprem bölgesi mi?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen ve bu nedenle 4 gün önce AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen Bingöl, 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Peki, Bingöl deprem riski var mı? Bingöl'de deprem olacak mı, deprem bölgesi mi?

BİNGÖL DEPREM RİSKİ VAR MI?

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi. Paylaşımında Görür, "Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Bingöl, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının arasında yer alıyor. Varto fayı da Bingöl'den geçmektedir bu nedenle Bingöl deprem bölgesidir ve birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor.