Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı iller arasında yer alıyordu. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Bingöl deprem şiddeti kaç?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen ve bu nedenle 4 gün önce AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilen Bingöl, 4.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bingöl deprem mi oldu? Bingöl deprem şiddeti kaç?

BİNGÖL DEPRE ŞİDDETİ KAÇ?

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi. Paylaşımında Görür, "Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.