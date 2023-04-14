Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 14 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Bingöl deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 14 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Bingöl deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bingöl deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 14 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bingöl 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MALATYA SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL