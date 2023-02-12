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Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre Bingöl deprem oldu mu? Sorusu, Bingöl'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Bingöl deprem ve AFAD Bingöl'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Bingöl deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bingöl deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BİNGÖL DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Bingöl'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bingöl deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bingöl depremleri! 12 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BİNGÖL SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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