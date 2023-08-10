Bingöl'de deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Bingöl deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Kandilli ve Afad verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Bingöl'de deprem oldu mu sorusu aratılan konular arasında yerini aldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında kullanıcılar tarafından Bingöl deprem şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Bingöl deprem mi oldu? Az önce Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Bingöl deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sitesinde meydana gelen son depremler paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi'ne göre meydana gelen son depremler şu şekildedir:

BİNGÖL DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Bingöl'ün Sarıbudak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.