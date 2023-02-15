Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Vatandaşlar ise Bingöl deprem bekleniyor mu? Bingöl fay hattı var mı? Bingöl deprem bölgesi mi? sorularını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi. Büyük yıkımın ardından vatandaşlar Bingöl deprem bekleniyor mu? Bingöl fay hattı var mı? Bingöl deprem bölgesi mi? sorularını araştırdı.

BİNGÖL DEPREM BEKLENİYOR MU?

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden 3 gün önce uyarı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında olası yeni depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem riski olan illeri açıklayan Görür, "Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın dikkatli olması gerekiyor. Antalya ve Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı, Erzincan, Bingöl ve Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Hakkari'de de sıkıntı olabilir" dedi.

Ardından sözlerine şöyle devam etti; "Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari'de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir"

BİNGÖL DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Bingöl, Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayının arasında yer alıyor. Varto fayı da Bingöl'den geçmektedir bu nedenle Bingöl deprem bölgesidir ve birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor.