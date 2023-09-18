Bingöl'de Vinçli Kamyon Kaza Yaptı, 8 Kişi Yaralandı

BİNGÖL'de hafif ticari araçla çarpışan vinçli kamyon, alev alarak yandı. Kazada yaralanan 8 kişi tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır kara yolu, Doğanca köyü Makber mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen vinçli kamyon, 44 ACB 245 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle vinçli kamyon, alev alarak yanmaya başladı. Yaralı sürücü dışarı çıkarak kurtulurken, kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.