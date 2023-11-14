Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Erzurum Karayolu Karlıova ilçesi Kumluca mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre N.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç ters dönerken, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.