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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

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Bingöl Kültür Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kültür Kavşağı'nda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAB 488 plakalı hafif ticari araç ile 34 TP 7299 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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