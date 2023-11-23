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Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 3 yaralı

Bingöl Kültür Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.