Bingöl'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı otomobiller, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil