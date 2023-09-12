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Bingöl'de Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen otomobil çarpışmasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 52 BD 021 ve 06 VJA 33 plakalı otomobiller, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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