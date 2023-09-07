Bingöl'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 12 AN 085 plakalı otomobil ile 34 FIL 232 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 12 AN 085 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Göktepesi köyü mevkisinde Elem K. idaresindeki 34 FIL 232 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Elem K. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil