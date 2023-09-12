Bingöl'de Otomobil Alev Aldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karlıova ilçesine bağlı Balıklıçay köyü yolunda gece saatlerinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler otomobili sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. (DHA)