Bingöl'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Son dakika Bingöl'de okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Bingöl'de okullar tatil mi? Merak ediliyor. Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Bingöl'de okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Bingöl'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Bingöl'de okullar yarın tatil mi?

Bingöl'de okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bingöl'de yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Bingöl'de okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bingöl'de okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Bingöl'de okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de yaşanan yoğun kar sebebiyle okullara 6- 7 Şubat arası ara verilmiştir.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bingöl Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de okullara 6- 7 Şubat arası ara verilmiştir.