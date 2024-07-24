Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı?

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarken çevredeki insanlara da bıçakla saldırarak yaraladı. Olay sonucunda 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Olayın detayları merak ediliyor. Saldırganın kaç kişiyi yaraladığı ve tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor.

OLAY NE?

Bingöl'deki Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladı ve kaçarken çevredekilere de saldırdı. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI MI?

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.