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Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Genel
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Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ikamet eden kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti.

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ikamet eden kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti. Askeri helikopter ile köyünden alınan adamın önce yakını sonra da Mehmetçik tarafından sırtta taşınması görüntülere yansıdı.

Bingöl'ün kırsal alanında etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi köylere ulaşımı zaman zaman zorlaştırıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde ikamet eden ve mide kanseri olduğu öğrenilen Abdulsami Tezel ağrıları artınca ailesi durumu 112'ye bildirdi.

Ancak kar nedeniyle köye ulaşım sağlanmayınca devreye UMKE ve jandarma girdi. Bölgeden istenen askeri helikopterle köye giden jandarma, kanser hastası adama ulaştı. Hastanın önce yakını ardından da Mehmetçik tarafından sırtta taşınma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köyden askeri helikopterle alınan hasta, tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine getirildi.

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

Kanser hastasının imdadına Mehmetçik yetişti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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