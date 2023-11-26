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Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Mesajı

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Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmada, il protokolü kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı verdi.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmada, il protokolü kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir çalışma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, il protokolüyle anlamlı bir video hazırladı. Vali Ahmet Hamdi Usta başta olmak üzere videoda yer alan kurum amirleri, kadına yönelik şiddete karşı mücadele mesajı verdi.

Hazırlanan çalışma, sosyal medya hesaplarında paylaşılarak farkındalık oluşturdu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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