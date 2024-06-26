BİNGÖL'DE DEPREM SON DAKİKA | Bingöl-Karlıova'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir deprem meydana geldi. Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı. Peki, Bingöl-Karlıova'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Bingöl'de deprem mi oldu? Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de vatandaşlar yeni güne korkutan bir sarsıntı ile uyandı. Bingöl- Karlıova'da kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizdedir...
BİNGÖL'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Karlıova ilçesinde saat 07.42'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Çevre illerin de depremi hissettiği bildirildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Yerin 11.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem için AFAD yetkilileri teyakkuza geçti. Bölgede ekiplere ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar olmadı.
Kentte son büyük deprem ise 1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde kaydedildi. 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin yaralandığı depremde 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.