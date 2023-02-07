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Bingöl'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Bingöl Yedisu deprem oldu mu?

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Bingöl'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Bingöl Yedisu deprem oldu mu?

Bingöl deprem oldu mu ve Bingöl'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Bingöl Yedisu deprem oldu mu? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Bingöl'de deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Bingöl Yedisu deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Bingöl'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Bingöl Yedisu deprem oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de meydana gelen depremin ardından bölgede büyüklüğü 6'yı bulan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede öğlen saatlerinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Merkez üssü Pazarcık olan depremin 30 saniye sürdüğü ifade edilmektedir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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