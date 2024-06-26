Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

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BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

BİNGÖL'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı.