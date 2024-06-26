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Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Bingöl'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde meydana geldiği sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu ve Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bingöl'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Bingöl'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Bingöl'de nerede deprem oldu?

BİNGÖL'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11,12 kilometre olarak açıklandı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ise ulaşmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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