Bingöl Genç deprem mi oldu? 5 Mart Pazar 2023 Bingöl Genç'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Bingöl Genç'te 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Bingöl Genç'te deprem mi oldu? 5 Mart Bingöl Genç'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 5 Mart Pazar günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Bingöl Genç'te deprem mi oldu? 5 Mart Bingöl Genç'te kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (5 MART 2023 PAZAR)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 4 Mart Bingöl Genç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİNGÖL GENÇ'TE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5 Mart Pazar 2023 bugün saat 23:53'te Bingöl Genç'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.