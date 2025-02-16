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Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Şubat deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Şubat deprem ne zaman, saat kaçta oldu?
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Bingöl'de 16 Şubat tarihinde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği saat ve tarih hakkında detaylar merak ediliyor. Deprem, bölge halkı tarafından büyük bir korku ve panikle karşılandı.

16 Şubat 2025 tarihinde, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 02:24'te kaydedildi ve yerin 12,79 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Vatandaşlar, "Bingöl'de deprem mi oldu?" ve "16 Şubat depremi ne zaman, saat kaçta oldu?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu? 16 Şubat deprem ne zaman, saat kaçta oldu?

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yapılan ilk saha taramalarında depreme bağlı herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı tespit edildiği belirtilerek, "Geçmiş olsun Bingöl, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL'DE NEDEN DEPREM OLDU?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Büyük deprem beklediğimiz yer. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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