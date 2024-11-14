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BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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Bingöl'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Bingöl'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Bingöl'de nerede deprem oldu?

Bingöl'de deprem mi oldu ve Bingöl'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Bingöl'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Bingöl'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Bingöl'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2024 tarihinde Bingöl'ün Arıcılar ilçesinde, saat 21:24'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntı, çevredeki vatandaşlar tarafından hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Depremin ardından, bölgedeki sismik hareketlilik ve alınan önlemler takip ediliyor.

BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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