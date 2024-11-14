BİNGÖL'DE DEPREM! 13 Kasım Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2024 tarihinde Bingöl'ün Arıcılar ilçesinde, saat 21:24'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntı, çevredeki vatandaşlar tarafından hissedildi ancak herhangi bir can veya mal kaybına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Depremin ardından, bölgedeki sismik hareketlilik ve alınan önlemler takip ediliyor.