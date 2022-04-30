BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bayramın 'tatlı' telaşı başladı

BİNGÖL - Bingöl'de Ramazan Bayramı'na iki gün kala usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgahlardaki yerini aldı.

Bingöl'de yıllardır tatlıcılık yapan işletmeler, vatandaşların bayram öncesi siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Bayram öncesi alınan siparişler, usta ellerde şekillenerek tezgahlardaki yerini almaya başladı. Üretilen birbirinden lezzetli cevizli ve fıstıklı ürünler, tezgahlara konularak müşterilere sunuluyor. Cevizli ürünlerin kilo fiyatları 90-100 TL arasında değişirken, fıstıklı tatlıların da fiyatları 120-140 TL arasında değişiyor.

Bayram öncesi yoğunluğun yaşandığını dile getiren tatlıcı Fuat Yarar, "Bayram yoğunluğuna girmiş bulunmaktayız. Her bayram tercih edilen tatlılarımız var. Ailelerin daha çok tercih ettiği cevizli, fıstıklı ürünler var. Kadayıf çeşitlerimiz var. Bingöl'ün de kadayıfı çok meşhur. Biz de elimizden geldiğince en iyi lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tatlı fiyatlarımız cevizli ürünlerimiz 90-100 TL arası değişiyor. Fıstıklı ürünler ise 120 ile 140 TL arasında değişiyor. Müşterilerimiz daha çok cevizli ürünleri tercih ediyor" dedi.