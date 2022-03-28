Bingöl Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan Bingöl Belediyesi hangi partiden?

Bingöl Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Bingöl BelediyeBaşkanı Erdal Arıkan gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Bingöl Belediye kimdir? Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan hangi partili?

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERDAL ARIKAN KİMDİR

1970 Bingöl'de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl'de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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