Binbir nasıl yazılır? TDK bin bir ayrı mı bitişik mi yazılır?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "binbir". Peki, bin bir nasıl yazılır? TDK'ya göre binbir ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Binbir kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bin bir nasıl yazılır? Binbir bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre "bin bir" kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BİNBİR NASIL YAZILIR? BİNBİR Mİ, BİN BİR Mİ?

Binbir:

sıfat, (bi'nbir)

Pek çok, çok sayıda:

"Gündüz sıcağında binbir çiçeğin kokusunu getiren rüzgâr geceleri soğuğu taşırdı." - Ayla Kutlu.