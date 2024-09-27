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BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır?

BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır?
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BinBin halka arza açıldı mı, kaç lot verir ve nasıl alınır soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. BinBin katılım endeksine uygun mu ve ne zaman verir sorularına yanıt aranıyor. Peki, BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır?

BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Halka arz, bir şirketin hisselerini genel yatırımcılara satmak amacıyla ilk kez borsada halka açık hale getirmesi işlemidir. Bu işlem, bir şirketin sermaye piyasalarından fon sağlamasını ve hisse senetlerini yatırımcılara sunmasını içerir. BinBin kaç lot verir? Detaylar haberimizdedir...

BİNBİN HİSSE FİYATI NEDİR?

Halka arz fiyatı 91,85 lira olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,5 milyar lira olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,18 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır?

BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?

BinBin halka arz toplamda 17 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL).

- 700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL).

BİNBİN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. BinBin'in halka arzı, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde talep toplama süreciyle gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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