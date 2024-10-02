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Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
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Binbin halka arz ne zaman merak ediliyor. Binbin, halka arz sürecinde kaç lot verir ve bu halka arz hangi bankalarda gerçekleşir? Binbin'in katılım endeksine uygunluğu ve detayları hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Binbin'in halka arz süreci yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Binbin'in halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar için, talep toplama tarihleri ve başvuru kanalları yakından takip ediliyor. Aynı zamanda, Binbin'in katılım endeksine uygun olup olmadığı konusu da sıkça soruluyor. Yatırımcılar, bu halka arzın İslami prensiplere uygun olup olmadığını öğrenmek için ilgili endeks değerlendirmelerini gözden geçiriyor. Peki, Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BİNBİN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri (binbin) halka arzı 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

BİNBİN KAÇ LOT VERİR?

Binbin şirketinin halka arzında toplam 17 milyon TL lot dağıtımı gerçekleşecek. Tahmini lot dağıtımı şöyle:

300 Bin katılım57 Lot (5235 TL)

700 Bin katılım25 Lot (2296 TL)

1.1 Milyon katılım16 Lot (1469 TL)

1.5 Milyon katılım12 Lot (1102 TL)

1.9 Milyon katılım9 Lot (826 TL)

2.3 Milyon katılım8 Lot (734 TL)

2.7 Milyon katılım7 Lot (642 TL)

3.1 Milyon katılım6 Lot (551 TL)

BİNBİN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek.

BİNBİN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer bankalar.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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