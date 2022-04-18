Binance TR yanlış veri türü hatası nedir? Binance kullanıcıları gün itibariyle platforma ulaşma konusunda problem yaşıyor. Sosyal medyanın gündemine gelen olayla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Peki yaşanan Binance TR yanlış veri türü hatası nedir? İşte detaylar...

BİNANCE TR YANLIŞ VERİ HATASI NEDİR?

Binance'ten henüz yanlış veri türü hatası ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak daha önce yaşanan yanlış veri türü hatası ile ilgili şu açıklama yapılmıştı:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir."

Binance TR yanlış veri türü hatası güncellemeler sırasında kullanıcıların bazı fonksiyonlara ulaşamaması olarak ifade edilebilir.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance uygulamasında bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan problemin yerel mi yoksa global mi olduğuna ilişkin Binance TR den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şikayetlerin oluştuğu saatler:

BİNANCE NEDİR?

Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor. Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.