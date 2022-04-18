Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Binance 18 Nisan 2022?

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance'ye gün itibariyle erişim sağlanamadı. Peki Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte resmi açıklama. Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Binance nedir?

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance uygulamasındabazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan problemin yerel mi yoksa global mi olduğuna ilişkin Binace TR den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Şikayetlerin oluştuğu saatler: Downdedector

BİNANCE NEDİR?

Kripto paraların tarihi yaklaşık 11 sene öncesine dayanıyor. İlk olarak Bitcoin'in yaratılması ile başlayan kripto para piyasası daha sonra "Bitcoin Alternative" teriminin ortaya atılması ve altcoinlerin ortaya çıkması ile birlikte çeşitlendi.

Günümüzde 6000'in üzerinde altcoin yer alıyor ve bu altcoinlere yatırım yapmamızı sağlayan da birçok kripto para borsası bulunuyor. Binance'de bu kripto para borsaları arasında yer alıyor. 2017 yılında Çin merkezli olarak Changpeng Zhao aracılığı ile kuruldu ve daha sonraları ise artan ticaret hacmi ile birlikte Dünya'nın en çok kullanılan kripto para borsası olma ünvanına sahip oldu.