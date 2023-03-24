Binance çöktü mü? Binance neden açılmıyor, neden yüklenmiyor? Binance'de sorun mu var?

En çok tercih edilen kripto para alım satım platformlarından bir tanesi olan Binance çöktü mü? merak ediliyor. Binance'de sorun yaşamakta olan birçok kullanıcı tarafından Binance çöktü mü? Sorgulatılıyor Binance neden açılmıyor, neden yüklenmiyor? Binance'de sorun mu var?

Binance platformunda yaşanan sorunların ardından kullanıcılar internet üzerinde yaşadıkları soruna yanıt aramakta. Alım-Satım işlemlerinde sorun yaşayan kullanıcılar Binance çöktü mü? Sorusunu arama motorları üzerinde sorgulatmaya devam ediyor. Peki, Binance çöktü mü? Sorgulatılıyor Binance neden açılmıyor, neden yüklenmiyor? Binance'de sorun mu var?

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ?

Binance uygulaması için yapılan raporlamalar göz önünde bulundurulduğunda Binance platformu üzerinde birçok kişinin sorun yaşamakta olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Binance resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu;

"Binance'te spot ticareti etkileyen bir sorunun farkındayız.

Bunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalıştığımız için tüm spot ticaret şu anda geçici olarak askıya alınmıştır.

Yeni güncellemeler buradan paylaşılacaktır."