Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, Wall Street Journal'in haberine göre hakkındaki kara para aklama suçlamaları karşısındaki anlaşma kapsamında istifa etmeyi kabul etti. Peki, Binance CEO'su Changpeng Zhao suçu ne? Binance CEO'su istifa etti mi?

Binance CEO'su istifa etti mi? Binance CEO'su Changpeng Zhao suçu ne?

Kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı'nın radarında olan Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao, CEO'luk görevinden istifa etmeyi kabul etti.Binance CEO'su istifa etti mi? Binance CEO'su Changpeng Zhao suçu ne?

BİNANCE CEO'SU İSTİFA ETTİ Mİ?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma başlatılmıştı.

ANLAŞMAK 4 MİLYAR DOLAR İSTEDİLER

Bloomberg News'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı Binance'den soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istedi. Anlaşma Binance'in faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak.

İSTİFA ETMEYİ KABUL ETTİ

Wall Street Journal'in haberine göre Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ederek istifa etmeyi kabul etti. Yapılan anlaşma çerçevesinde Binance'in 4,3 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edildi. Anlaşma şartlarına göre CEO Zhao'nun federal mahkemede suçunu kabul etmesi bekleniyor.