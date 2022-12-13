Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu?

Kripto para borsası olan Binance hakkında çıkan iddiaların ardından vatandaşlar arama motorlarında Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...