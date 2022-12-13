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Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu?

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Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu?

Kripto para borsası olan Binance hakkında çıkan iddiaların ardından vatandaşlar arama motorlarında Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...

Binance hakkında çıkan iddiaların ardından Binance kullanıcıları arama motorlarında Binance batıyor mu? Binance batacak mı? Binance ne oldu? sorularının yanıtını arıyor. Kripto para borsası hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

BİNANCE BATIYOR MU?

ABD'li savcıların Binance borsası hakkında kara para aklama iddiaları çıktı. Henüz kripto para borsası Binanca hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

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