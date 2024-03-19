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Binance, ABD'de sıkılaştırmaya gidiyor

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Kripto para piyasasının lideri Binance, Amerika'daki yatırımcıların platforma erişimini sınırlamak ve uyumluluk taahhüdünü pekiştirmek amacıyla FalconX ve Hidden Road gibi önde gelen broker firmalarıyla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği, Binance'in müşteri tarama süreçlerini hızlandırma isteği ve kurumsal iş birliklerinin önemini vurguluyor. Binance, geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de suçlamaları kabul ettikten sonra bu hamleyi gerçekleştiriyor ve uyumluluk konusundaki taahhüdünü vurguluyor.

Kripto para piyasasının zirvesindeki Binance, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımcıların platforma erişimini sınırlandırmak amacıyla, sektördeki önde gelen broker firmalarıyla el sıkıştı, bu hamleyle hem uyumluluk taahhüdünü pekiştirdi hem de kurumsal iş birliklerinin önemini vurguladı.

Kripto Para Endüstrisi İçin ABD'de Sıkıntılar Devam Ediyor

Günlük işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, ABD'deki yatırımcılar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre, Binance, ABD'li müşterilerin platformdaki işlemlerini kısıtlamak için sektörün önde gelen broker firmaları FalconX ve Hidden Road ile iş birliğine gidiyor.

Söz konusu iş birliğinin temelinde, Binance'in müşteri tarama süreçlerini hızlandırma isteği yatıyor. Özellikle kurumsal müşterilere hizmet veren FalconX ve Hidden Road gibi brokerlar, ofislerin, kurucuların ve çalışanların yerini belirlemek üzere geniş bir bilgi seti talep ediyor.

Binance'in bu hamlesi, geçtiğimiz Kasım ayında ABD'de suçlamaları kabul etmesinin ardından daha da önem kazandı. Şirket, platformunun son kullanıcılara erişimini değerlendirme yöntemlerini kamuoyuyla paylaşarak uyumluluk konusundaki kesin taahhüdünü vurguladı. Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, şeffaflık sayesinde pazar lideri likiditesine erişmek isteyen işletmelere netlik sağladıklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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