Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım son durumu ne? Binali Yıldırım son hali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gittiği Azerbaycan gezisinde ciddi bir trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, kazayı yaralı olarak atlattı. Yıldırım'ın sağlık duruma ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Geçirdiği kazanın ardından ilk tedavisi Azerbaycan'da yapılan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu araştırıyor. Peki, Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım son durumu ne? Detaylar haberimizde...

BİNALİ YILDIRIM SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kaza sonrası kafasında doku kaybı olduğu tespit edilen Binali Yıldırım için ameliyat kararı alındı. Ameliyatı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla yüz nakilleriyle bilinen Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım, bugün, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanımızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var." ifadelerine yer verdi.

BİNALİ YILDIRIM SON DURUMU NE?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın mevcut sağlık durumlarıyla ilgili konuşan Çelik, "Sayın Başbakanımızın, tabi ki sıkıntıları var, ciddi bir kaza atlattı ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde, şu anda hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey'in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımızın da durumu iyi, hareket edebiliyor. Zaman içinde daha iyi bir duruma geleceğiz, hastanede bir müddet daha aynı ilginin aynı takibin devam etmesi gerekiyor, o zaman da söylemiştim herhangi hayati tehlike olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar ve sıkıntılar söz konusu, bazı müdahaleler yapıldı, bugünümüze şükrediyor, acil şifalar diliyor, geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.