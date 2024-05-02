Binali Yıldırım Kazakistan Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu

Binali Yıldırım'dan Kazakistan Büyükelçiliği'ne ziyaret

ANKARA - Kazakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ziyaret etti.

Kazakistan'da yoğun yağışlı geçen kış sonrası eriyen kar suyunun erimesi sonucunda ülkenin birçok noktasında evler su altında kalırken 100 bine yakın insan sel bölgesinden tahliye edilmişti. Yaşanan sel felaketinin ardından Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Yıldırım, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev'i ziyaret etti. Kazakistan Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme sonrası Binali Yıldırım basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kazakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin ilk günden itibaren aynı acıları paylaştığını ve destek talebinde bulunduğunu aktaran Binali Yıldırım, "Nisan ayının başında Kazakistan'da büyük bir sel felaketi oldu. Kardeş ülke, Kazakistan'da kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde 100 bin üzerinde insan olumsuz etkilendi. Ne yazık ki 7 Kazak kardeşimiz hayatını kaybetti. İlk günden itibaren, Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız acılarını paylaşmak için mevkidaşını aradı ve destek talebinde bulundu. Ancak o dönemde, Tokayev uluslararası yardım çağrısına ihtiyaç olmadığını ifade ederek kendi imkanları ile çalışmalara başladılar. Buna rağmen, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşları ve Kazakistan'da yerleşik Türk firmaları da ellerindeki imkanlarla bu sıkıntılı günde felaketten etkilenen kardeşlerimize destek olmanın gayreti içinde oldular. Bu ziyaretimiz, burada yaşanan sel felaketi ve taşkın dolayısıyla fiziken gelerek geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve dayanışmamızı göstermek amaçlıdır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan asrın felaketi 6 Şubat'ta çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek enkaz altından kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını hatırlatan Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın amacı Balkanlar'dan Baykal'a kadar geniş bir coğrafyada 170 milyonun yaşadığı bölgenin refahını yükseltmek ve ekonomi, altyapı, eğitim gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirmektir. Liderlerimiz başta olmak üzere, dışişleri bakanlarımız, Aksakal Heyetimiz ve kıdemli memurlar üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar. Bu anlamda, ortak alfabe çalışmaları konusunda da uzmanlar, akademisyenler çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.