Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Bunun ardından nerede kaza yaptığı ve sağlık durumu merak edildi. Peki, Binali Yıldırım kaza mı yaptı? Binali Yıldırım nerede kaza yaptı? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi. Binali Yıldırım kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Binali Yıldırım kaza mı yaptı? Binali Yıldırım nerede kaza yaptı? Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİNALİ YILDIRIM KAZA MI YAPTI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın programı kapsamında Karabağ'da bulunan Binali Yıldırım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı.

Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.