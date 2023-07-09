Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Seçimler sonrası ilk ziyaretini, en çok oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye dün gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yer almaması dikkat çekmişti. Bugün ise Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atıldı. Peki, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım kalp krizi mi geçirdi? Son dakika İddialara yanıt Bakan Koca'dan geldi!

BİNALİ YILDIRIM'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.