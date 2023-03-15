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Binali Yıldırım annesi kim? Binali Yıldırım annesi öldü mü, neden öldü?

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Binali Yıldırım annesi kim? Binali Yıldırım annesi öldü mü, neden öldü?

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından arama motorlarında Binali Yıldırım annesi kim? Binali Yıldırım annesi öldü mü, neden öldü? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde...

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul'da tedavi gören annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sevenleri ise arama motorlarında Binali Yıldırım annesi kim? Binali Yıldırım annesi öldü mü, neden öldü? sorularını araştırdı.

BİNALİ YILDIRIM ANNESİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Genel Başkanvekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye (Dursune) Yıldırım hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım olmak üzere tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Merhumenin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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