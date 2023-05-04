Binali Yıldırım aday mı? 2023 Binali Yıldırım milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Binali Yıldırım aday mı? 2023 Binali Yıldırım milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Binali Yıldırım aday mı? 2023 Binali Yıldırım milletvekili adayı mı? İşte detaylar...