Kahramanmaraş'taki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremde birçok bina yıkılırken bazı binalar ise sapasağlam kalmıştı. Bunun ardından vatandaşlar sismik izolatör hakkında detayları merak etti. Peki, Bina sismik izolatör nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL? Raylı sistem maliyeti ne kadar 2023? Depreme dayanıklı izolatör yapımı kaç gün sürer? İşte detaylar...

Bir binada kaç kolon var, kaç izolatör gerekli? Bir binanın kaç kolonu olmalı? Depreme dayanıklı bir ev için kaç kolon olmalıdır?

Raylı sistem izolatör nasıl yapılır? Binalara sismik izolatör yapmanın maliyeti kaç TL'dir? Sismik izolatör çalışma mantığı nasıldır? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Raylı sistem maliyeti ne kadar 2023? Depreme dayanıklı izolatör yapımı kaç gün sürer? Bina sismik izolatör nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar sizlerle...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatör, enerjiyi emecek ve bina üzerinde sönümleme tesiri oluşturacak formda icat edilmiştir. Bu sistem yapıya esneklik ve hareketin bir kısmını azaltır. Sismik izolatör 1900'lerde kullanılmaya başlandı fakat 1970'lerde sıkı kullanıma geçti.

Sismik İzolatör Kullanmanın Avantajları ve Özellikleri

- İzolasyon sağlanması ve depreme karşı güçlü bir bina elde etmenin bir yöntemidir.

- Bina içinde ki eşyaların zarar görmesini engeller.

- Yapıya stabilizasyon sağlar.

- Sismik enerjiyi dağıtmanın yoludur.

- Deprem anında yapıdaki malzemelerin deformasyonunu engeller.

SİSMİK İZOLATÖR NASIL ÇALIŞIR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan bu felaket sonucunda deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaşıldı. Deprem anında en büyük tehlike ise dayanıklılığı düşük olan binalarda yer alıyor. Ancak sismik izolatör teknolojisi sayesinde yapıların depreme dayanıklılığını artırmak mümkün.

Sismik izolatör farklı şekilde sismik yalıtım adıyla da karşımıza çıkıyor. Bu sistem, depremin hasar potansiyelini en az seviyeye indirmek için kullanılan bir araçtır. Yapıya gelen rüzgar, deprem vb. yüklerin azaltılmasını sağlayan bu sistem, deprem kuvvetlerinin en az seviyeye inmesine yardımcı oluyor.

Sismik izolasyon sistemi, olmayan yapılar kendi ağırlıklarının 1/10'u kadar yük taşıyabiliyor. Bundan daha fazla yük gelmesi durumunda ise yapıda kalıcı deformasyonlar oluşuyor ve kolon-kiriş birleşim yerlerinde kırılmalar meydana geliyor. Fakat sismik izolasyona sahip olan yapılar bu değerin üstüne çıkabiliyor. Bunun nedeni de sismik izolatörlerin gelen yatay yükü azaltması oluyor.

Bu sistem, deprem anında üzerinde yer alan yapının sarkaç gibi küçük salınım yapmasını sağlar. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik izolatörler, deprem anında sağa ve sola kayarak deprem etkisini azaltıyor. Bununla birlikte üst katların hissedeceği sarsıntıyı yüzde 80'e kadar azaltıyor.

Tüm bunların yanı sıra sahip olduğu kauçuk tabakalar sayesinde kimyasallar, pas, nem ve zararlı ultraviyole ışınlara karşı da dayanıklılığa sahip. Bu sayede de malzeme bozulmalarının önüne geçiyor ve 60 yıla yakın bir dayanıklılık gösteriyor.

SİSMİK İZOLATÖR MALİYETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sismik izolatör sisteminin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yurt dışındaki fiyatlar ortalama 6 bin dolar civarlarındadır. Yurt dışında izolatörün tanesi ortalama 6 bin dolar seviyelerindedir. Ek olarak bir bina için en az 40 adet sismik izolatör gerekir. Bu da fiyat olarak bir bina için 240 bin dolar yani güncel kurla 4.5 milyon TL'ye denk gelmektedir.